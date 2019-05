Sfera Ebbasta porta la musica italiana all'estero grazie a Spotify: J Balvin in Italia

Sfera Ebbasta è uno dei rapper/trapper italiani più seguiti della nuova scena. Il suo successo negli ultimi anni è stato strepitoso e i suoi singoli e dischi hanno ottenuto innumerevoli certificazioni dalla FIMI. Tuttavia, la musica di Sfera Ebbasta sta arrivando prepotentemente anche all'estero, grazie anche a Spotify.

Nonostante ad alcune persone le canzoni del rapper/trapper non riescano proprio ad andare giù, soprattutto dopo quanto accaduto a Corinaldo, Sfera Ebbasta ha in realtà sempre proseguito per la sua strada, macinando un successo dietro l'altro. Tuttavia, il 26enne sta anche riuscendo in un'impresa piuttosto complessa: portare la musica italiana all'estero e riuscire ad attirare nel nostro Paese artisti di fama internazionale.

Pensiamo a J Balvin, ovvero il terzo artista più ascoltato al mondo su Spotify, che ha chiamato Sfera Ebbasta nella sua canzone "Machika Remix", che vede anche la collaborazione del rapper americano G-Eazy e di altri pesi massimi della scena internazionale (J Balvin, G-Eazy, Sfera Ebbasta - Machika Remix). La collaborazione tra i due sembra essere andata a gonfie vele, tanto che J Balvin e Sfera Ebbasta si sono fatti recentemente vedere in studio insieme su Instagram, cosa che allude a un probabile featuring in arrivo. Come se non bastasse, venerdì 14 giugno all'Ippodromo di San Siro, per il Mamacita Festival, tra gli artisti presenti ci saranno proprio J Balvin e Sfera Ebbasta.

Oltre a questo, il rapper/trapper italiano è riuscito a ottenere un featuring con Quavo, rapper americano del famoso gruppo Migos, che ha presenziato nella canzone Cupido (Sfera Ebbasta - Cupido feat. Quavo). Il singolo ha macinato decine di milioni di ascolti su Spotify ed ha anche visto la realizzazione di un remix con altri importanti artisti internazionali (Sfera Ebbasta - Cupido RMX feat. Khea, Duki, Quavo). Potremmo anche andare oltre, ma crediamo abbiate capito di che fenomeno musicale stiamo parlando.

Andiamo dunque al punto: come ha fatto Sfera Ebbasta ad attirare l'attenzione di così tanti artisti internazionali? Ebbene, in una recente intervista a Radio Deejay, il rapper/trapper italiano ha spiegato in questo modo il suo featuring con Quavo: "Secondo me lui è uno che fiuta il pezzo di successo che gli fa guadagnare le 'placche'". Il riferimento è chiaramente alle varie certificazioni, che arrivano soprattutto grazie al numero di ascolti su Spotify.

Ed è qui che Sfera Ebbasta è riuscito a "vincere". Per farvi degli esempi concreti, la sua canzone "Pablo" ha superato i 48 milioni di ascolti su Spotify, mentre il brano "Peace & Love feat. Ghali" è arrivato sopra i 50 milioni. Numeri da capogiro, che attirano molto i big della scena rap/trap internazionale. Se pensiamo che il brano "LOSE IT (feat. Lil Baby)" di Quavo si è fermato a circa 42 milioni di ascolti su Spotify, iniziamo a comprendere molto bene la portata del fenomeno musicale Sfera Ebbasta.

Insomma, Spotify e il mondo della tecnologia in generale (pensiamo anche a Instagram) stanno diventando un mezzo sempre più importante per costruirsi una carriera internazionale. Le possibilità che sta sfruttando Sfera Ebbasta in altri tempi non erano possibili. Non è una cosa da sottovalutare, visto che portare la nostra lingua all'estero, non importa con quale tipologia di musica, è sempre una bella cosa.