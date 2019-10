Sfera Ebbasta punta sull'ambiente: ha aperto un locale eco-friendly, niente alcol

Sfera Ebbasta è uno tra i rapper/trapper più famosi della scena italiana. Infatti, Gionata Boschetti, questo il vero nome del 26enne, ha raggiunto una popolarità tale da consentirgli di diventare giudice dell'edizione 2019 italiana di X Factor, diventando un volto conosciuto anche dal pubblico mainstream.

La percezione da parte delle persone su Sfera Ebbasta sta quindi lentamente cambiando e sembra che il trapper stia cercando di "ripulire" il più possibile la sua immagine, dopo gli avvenimenti dello scorso anno che tutti conosciamo (Corinaldo). Boschetti ha quindi fondato, insieme al calciatore della SPAL Andrea Petagna, un'azienda chiamata "Healthy Color". Quest'ultima gestisce un omonimo ristorante aperto al pubblico a partire dal 16 ottobre 2019.

Nei primi comunicati stampa apparsi online, Healthy Color si definisce "100% eco-friendly" e descrive il locale in questo modo: "Una concreta alternativa nello scenario degli attuali corner food, con una proposta equilibrata e salutare". Healthy Color strizza l'occhio soprattutto all'ambiente e alla salute. Infatti, non venderà drink alcolici e metterà a disposizione solamente cibo salutare.

"In questa società, che vive di fretta, nutrirsi nella maniera corretta non è mai scontato. [...] Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa", hanno dichiarato Boschetti e Petagna. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina Instagram ufficiale di Healthy Color.