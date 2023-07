Sfere di metallo 'anomale' trovate nell'oceano e scienziato pensa sia tecnologia aliena

Avi Loeb, un astrofisico di Harvard, ha raccolto - a detta sua - delle sfere metalliche dall'oceano e sostiene che queste possano essere la prova della presenza di tecnologia aliena. Queste sfere magnetiche, più di 50 in totale, sono state recuperate da una vera spedizione scientifica.

Sempre secondo lo scienziato, i reperti potrebbero essere i resti di un meteorite interstellare caduto sulla Terra nel 2014. Loeb non è nuovo a teorie di questo genere: cinque anni fa, lui e un altro ricercatore di Harvard hanno proposto che l'oggetto interstellare 'Oumuamua nel 2017 fosse una sonda aliena autonoma simile a una vela solare.

Ora, grazie al finanziamento del multimilionario Charles Hoskinson, Loeb sta conducendo una spedizione nell'Oceano Pacifico per recuperare quello che lui chiama Interstellar Meteor 1 (IM1). La comunità scientifica, però, non è d'accordo con lui. Peter Brown, uno specialista di meteoriti presso l'Università dell'Ontario Occidentale in Canada, sostiene che queste sfere metalliche non sono necessariamente da associare al meteorite del 2014.

Secondo Brown, è noto da un secolo che, se si passa un rastrello magnetico sul fondo dell'oceano, si raccolgono sferule extraterrestri. Questi detriti si sono accumulati sul fondo marino nel corso di milioni di anni a causa dei meteoriti che rilasciano piccoli pezzi di metallo fuso mentre passano sopra di noi. Ciò non significa che il meteorite non provenga da un altro sistema stellare, ma semplicemente che non deve necessariamente provenire da lì.

Fino ad oggi, infatti, non ci sono stati impatti di meteoriti interstellari confermati sulla Terra.