La sfida di Apple: usare VR/ AR per aiutare le persone con problemi alla vista

Il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nel weekend ha parlato del team speciale XDG di Apple che sta lavorando sui progetti legati alla realtà virtuale ed aumentata. Oggi emergono nuove informazioni su una sfida che vuole affrontare il colosso di Cupertino con il suo visore.

Secondo Gurman, infatti, Apple intende utilizzare AR e VR insieme all’intelligenza artificiale nei futuri visori per aiutare le persone con problemi alla vista.

Al momento i dettagli sono scarsi, ma non è una sorpresa il focus della Mela sull’accessibilità. Apple già da tempo è al lavoro per rendere i propri dispositivi accessibili da tutti, come dimostrato delle sempre nuove opzioni introdotte su iPhone, iPad e Mac ciclicamente con i nuovi aggiornamenti.

Non è nemmeno chiaro se Apple voglia perseguire questo obiettivo già con il primo visore che secondo i rumor avrà più di una dozzina di telecamere, che verranno utilizzati per mappare l’area circostante. A livello software viene ipotizzato che questa mappatura potrebbe essere utilizzata per consentire al visore di proiettare informazioni visive supplementari a coloro che soffrono di problemi alla vista, o fornire indicazioni audio agli utenti ciechi.

Apple potrebbe anche prendere come riferimento gli occhiali Oculenz AR Wear che, ad esempio, sono in grado di utilizzare lenti mobili per modificare lo streaming video in tempo reale per spostare gli oggetti per le persone che soffrono di malattie come l’AMD (degenerazione maculare legata all’età).

Tra le altre indiscrezioni trapelate sul visore, alcuni sostengono che Apple AR sarà completamente standalone e non necessiterà di un iPhone nemmeno al primo avvio.