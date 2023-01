La sfida di Area 120 di Google: è al lavoro su un prodotto per la Gen Z

I massicci licenziamenti messi in campo da Google per contenere i costi, hanno interessato anche Area 120, ed i progetti su cui stava lavorando il laboratorio del gigante del web. Tranne tre.

Su uno di questi progetti ci starebbe lavorando il team “Liist” e riguarderebbe un “prodotto consumer per la Gen Z”.

Techrunch riferisce che Google avrebbe silenziosamente acquisito Liist l’anno scorso proprio per l’Area 120: la startup inglobata aveva sviluppato un’applicazione che consentiva di salvare i luoghi visualizzati su Instagram e TikTok, due delle app più popolari tra i più giovani. Gli utenti avevano la possibilità di inviare link di Instagram a Liist tramite il tab di condivisione di iOS, o fornire screenshot di post Instagram con le posizioni contrassegnate: in questo modo era possibile tenere sempre annotati i luoghi visualizzati sui social nell’app, senza dover tenere le foto in rullino o nelle note.

L’applicazione è stata chiusa e come si legge direttamente sul sito di Liist non è più possibile utilizzarla. A quanto pare l’acquisto da parte di Google risalirebbe ad Agosto 2022, ma non è chiaro in che modo il team sia stato inglobato da Area 120, tanto meno su che prodotto consumer per la Gen Z stia lavorando. Il fatto che il progetto sia sopravvisuto ai tagli, però, lascia intuire che si tratta di qualcosa di importante.