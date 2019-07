Sfida ingegneristica senza precedenti: neve artificiale per fermare scioglimento ghiacci

Un nuovo articolo pubblicato su Science Advances ha esaminato i numeri per un'impresa geoingegneristica senza precedenti: salvare i ghiacciai della Terra utilizzando neve artificiale. Un'idea che potrebbe arrestare l'innalzamento del livello del mare ma non senza conseguenze.

Questi esperimenti, sebbene interessanti per valutare tutte le opzioni che l'umanità ha di fronte ai cambiamenti climatici, mostrano anche come la disperazione possa portare a delle decisioni pericolose.

Questo nuovo studio suggerisce come si potrebbero salvare i ghiaccia dal collasso irrobustendo le aree più in pericolo. I risultati (ottenuti da delle simulazioni) mostrano che aggiungere 10 metri di ghiaccio all'anno, per 10 anni, sarebbe sufficiente a proteggere i ghiacciai dell'Antartide occidentale da una completa destabilizzazione, se il nostro clima rimanesse costante.

Ciò equivale ad aggiungere 7.400 gigatonnellate di ghiaccio. Sei ordini di grandezza in più rispetto al volume del Canale di Panama. Ad esempio, una stazione sciistica artificiale della California produce circa 20 tonnellate di neve al minuto, per coprire l'enorme numero richiesto ci metterebbe circa 700.000 anni.

Questo processo, oltre a distruggere gli attuali modelli di circolazione oceanica e abbassare il livello del mare, richiederebbe enormi quantità di energia, circa 12.000 turbine eoliche ad alta energia (senza contare che l'acqua dovrebbe essere raccolta, desalinizzata, congelata e poi sparata dai cannoni di neve, tutto questo in uno dei luoghi più inospitali del pianeta).

Queste sono soluzioni estreme, prese in considerazione perché la situazione è grave. "Non sto proponendo di fare ciò che abbiamo dimostrato" afferma Anders Levermann, scienziato del clima che ha lavorato allo studio. "Le persone devono capire che se non vogliamo perdere le nostre città dobbiamo fare qualcosa" ha detto infine a Earther.