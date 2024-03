Sfida ottica estrema: solo i veri geni scovano l'animale nascosto in questa foto

Una nuova sfida sta facendo impazzire il web, promettendo di mettere alla prova le capacità di osservazione e concentrazione di chiunque osi affrontarla. Questa volta, l'enigma consiste nel trovare un animale sapientemente nascosto in un'immagine ricca di dettagli, il tutto in un lasso di tempo non superiore ai cinque secondi.

Questo test non è per i deboli di spirito: si dice che solo una mente geniale possa riuscire nell'impresa, distinguendosi dal 93% delle persone che non riescono a superare la prova. L'immagine in questione presenta una scena domestica apparentemente tranquilla, con un albero di Natale decorato sulla sinistra, una sedia gialla, piante e vari oggetti su un mobile.

Ma da qualche parte, tra questi elementi familiari, si nasconde un cane, attendendo di essere scoperto. La sfida, quindi, non è solo un passatempo divertente, ma un vero e proprio esercizio per la mente, che richiede di affinare la propria capacità di percepire i dettagli più nascosti. Per chi cerca una piccola guida, il segreto sta nel concentrarsi sulla sedia gialla e, più precisamente, sul suo manico sinistro.

È lì che, con un po' di attenzione, si può scorgere la testa del cane, quasi fusa con l'ambiente circostante. Questo tipo di esercizio visivo non solo offre un momento di svago ma stimola anche l'acume visivo, dimostrando come, talvolta, le risposte che cerchiamo siano proprio davanti ai nostri occhi, se solo impariamo a guardare nel modo giusto.

Altri test sulle illusioni ottica? Trova lo scoiattolo in meno di 10 secondi o scorgi il gatto nascosto in questa immagine.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.