Sfida tra le rocce, trovi l'animale nascosto in questa illusione ottica? Difficile

Oggi vogliamo mostrarvi una sfida un po' differente dalle solite. In questa foto reale di un paesaggio roccioso, c'è un coniglio ben mimetizzato. Siete in grado di individuarlo? Questa illusione gioca con la nostra capacità di riconoscere le forme familiari anche quando sono ben nascoste o camuffate.

A differenza delle illusioni ottiche ludiche come questa, esistono ben altri tipi di "illusioni ottiche" e sono quelle utilizzate prettamente in ambito scientifico possono aiutare i ricercatori a studiare come il cervello umano elabora e interpreta le informazioni visive per creare una percezione del mondo intorno a noi.

Questa foto ci dimostra soltanto una cosa: che la natura è la maestra delle illusioni ottiche. Animali e piante utilizzano il mimetismo per nascondersi o ingannare i predatori. Quindi, quando cercate il coniglio, pensate a come lui si sarebbe nascosto per sfuggire a un predatore. Questo vi aiuterà a capire come guardare la foto.

A proposito, una delle illusioni più conosciute sul web è quella dell'anatra o coniglio, che mostra come la percezione di una persona possa cambiare sia in base al luogo dove vive e, soprattutto, sia in base al periodo dell'anno. Siete riusciti a trovare l'animale nascosto? Potrete vedere l'immagine e rispondere alla domanda - come sempre - in calce alla notizia.

