Sfida a tempo: c'è un criceto in questa illusione ottica, devi trovarlo prima degli altri

Nuovo giorno, nuova illusione ottica. Ormai questo appuntamento è uno di quelli che apprezzate di più; perciò, siamo costantemente alla ricerca di nuove sfide visive da proporvi. L’Italia sta iniziando ad aprire le porte ai venti gelidi e, visto il calo delle temperature, oggi siamo alle prese con uno scenario che trasmette caldo e tepore.

In questa immagine si nasconde un animale che fa i capricci. State tranquilli: oggi non darete la caccia a uno Scoiattolo Impagliato, come in Red Dead Redemption 2, bensì dovete trovare nel minor tempo possibile un altro tipo di roditore: un criceto.

Saremo sinceri: la fonte originale di questa illusione ottica pone come tempo limite ben 15 secondi. Tuttavia, siamo consapevoli degli automi risolvi-illusioni che abbiamo creato, perciò siamo convinti che avete le abilità necessarie per risolvere l’arcano in meno di 5 secondi.

Un ulteriore consiglio è quello di cronometrarsi, per davvero. Indicando sia i secondi che i millisecondi, potreste godere di un sano e legittimo agonismo: è facile scrivere “Ci ho messo un secondo”. Ovviamente, non ha senso indicare un cronometraggio differente da quello impiegato. Ci saranno altre occasione per farvi valere, pensate solo a divertirvi!

Se invece non avvertite alcun tipo di competizione e volete solamente scoprire dove si trova l’animaletto, ecco a voi un suggerimento: il criceto non è nel salone.

Sperando che questa impostazione delle illusioni ottiche sia di vostro gradimento, vi consigliamo di dare un'occhiata anche all’enigma visivo del fotografo.