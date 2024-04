Sfogarsi non placa per nulla l'ira, ma ecco cosa lo fa davvero

Nell'immaginario collettivo, dare sfogo alla propria ira appare come una valvola di sicurezza, un po' come lasciar fuoriuscire il vapore da una pentola a pressione. Tuttavia, questa convinzione radicata vacilla di fronte ai risultati di una recente ricerca condotta dall'Università Statale dell'Ohio, che ha messo in discussione la teoria.

Analizzando oltre centocinquanta studi, coinvolgendo più di diecimila partecipanti di diverse età, culture e provenienze, gli studiosi hanno scoperto che non solo lo sfogarsi non attenua la rabbia, ma in alcuni casi può persino intensificarla (e no, non stiamo parlando della malattia).

Brad Bushman, autore principale dello studio e scienziato della comunicazione, smonta il mito: sfogarsi potrebbe sembrare utile, ma in realtà non esistono prove scientifiche che sostengano questa teoria. Invece di ignorare la rabbia, il team di ricerca suggerisce di riflettere sulle cause scatenanti per comprendere e gestire le emozioni sottostanti in modo costruttivo, promuovendo l'autentica elaborazione emotiva.

La chiave per gestire efficacemente la rabbia, come emerge dallo studio, risiede nel ridurre l'arousal fisiologico, che può essere conseguenza sia della rabbia stessa sia dell'attività fisica spesso impiegata come tentativo di canalizzarla. Contrariamente alla credenza popolare, anche correre o dedicarsi ad attività fisiche impegnative può rivelarsi controproducente, aumentando lo stato di eccitazione e alimentando ulteriormente la rabbia.

La ricerca, ispirata anche dalla diffusione delle cosiddette 'rage rooms', punta a svelare strategie più efficaci e salutari per la gestione dell'ira, come la respirazione diaframmatica, la meditazione, lo yoga a flusso lento, il rilassamento muscolare progressivo e semplicemente prendersi una pausa. Questi metodi, dimostratisi efficaci sia in laboratorio sia nella vita reale, offrono una via d'uscita che sconfina nel terapeutico, suggerendo che le stesse strategie utili a mitigare lo stress possono essere altrettanto valide per placare la rabbia.

L'indagine suggerisce quindi un cambiamento di paradigma nel modo di affrontare l'ira: non attraverso l'espressione e lo sfogo, ma mediante il riconoscimento e la riduzione dell'arousal fisiologico. Un approccio che, secondo i ricercatori, può fornire a chiunque strumenti immediati e accessibili per riconquistare la serenità, senza necessariamente ricorrere all'aiuto di un terapeuta.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su