Sforzo senza precedenti osserva la creazione di tre elementi pesanti nel cosmo

Per la prima volta, gli scienziati sono stati in grado di osservare la creazione di tre elementi pesanti: tungsteno, selenio e tellurio, nel corso di un'esplosione gamma, un fenomeno noto come GRB (Gamma Ray Burst). Denominato GRB 230307A, l'evento è stato catturato dal Telescopio Spaziale James Webb (JWST).

Stiamo parlando del risultato della collisione di due stelle di neutroni, che ha generato un'esplosione di raggi gamma così intensa da essere classificata come la seconda più luminosa mai osservata. La durata dell'evento, circa 200 secondi, lo ha reso uno dei GRB più lunghi mai registrati, aprendo nuove domande sui meccanismi alla base di questi fenomeni.

Nonostante la potenza dell'esplosione, l'alone residuo è stato sorprendentemente debole, ma grazie alle capacità uniche del JWST, è stato possibile catturare le emissioni nell'infrarosso medio 29 e 61 giorni dopo l'arrivo dei raggi gamma. L'analisi delle immagini ha rivelato una linea spettrale a 2,15 micron, interpretata dagli scienziati come la firma del tellurio, tenendo conto dello spostamento verso il rosso (ecco di cosa stiamo parlando) della galassia ospite.

La quantità prodotta è stata stimata intorno a un millesimo della massa del Sole, circa 300 volte la massa della Terra, offrendo una spiegazione sul perché, nonostante la sua rarità sulla Terra, il tellurio sia relativamente comune nell'universo. La sua presenza suggerisce anche la produzione di elementi vicini nella tavola periodica, inclusi iodio e tungsteno, quest'ultimo noto per il suo punto di fusione estremamente alto e la sua durezza, che lo rende prezioso in diverse leghe metalliche.

Il selenio, un micronutriente essenziale per gli animali, è stato anch'esso identificato, sebbene in misura minore. Si aprono, insomma, nuove strade per future ricerche, avvicinandoci sempre di più a rispondere alla domanda secolare: da dove provengono tutti gli elementi dell'universo?