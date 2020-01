Sfruttano i nomi di Jovanotti ed Elon Musk: la truffa Bitcoin Future ora è su YouTube

Vi abbiamo già segnalato più volte su queste pagine la truffa dei VIP che investono su Bitcoin Future, che prevede l'utilizzo di nomi altisonanti e di storie inventate per cercare di convincere le persone a sborsare soldi, che ovviamente andranno puntualmente a finire in mano ai malintenzionati. Ebbene, ora la truffa si è spostata pure su YouTube.

Infatti, come potete vedere dagli screenshot che trovate in calce alla notizia, molti utenti italiani si stanno imbattendo in degli annunci truffaldini direttamente all'interno dell'applicazione ufficiale di YouTube. Solitamente, questi banner pubblicitari compaiono nella home (pagina principale) dell'app, ma in alcuni casi potrebbero essere visualizzati anche in altri contesti.

Il "trucco" utilizzato dai truffatori è sempre il solito: si promette alle persone un "metodo miracoloso" che consentirebbe di guadagnare molti soldi investendo su Bitcoin Future. Per cercare di convincere gli utenti, vengono pure realizzati dei falsi articoli. In questi ultimi, si fa riferimento a delle presunte prove a sostegno dell'investimento. Ovviamente è tutto falso, dall'articolo alle interviste, passando per il coinvolgimento dei VIP, per le apparizioni televisive e per i commenti Facebook.

Spesso i malintenzionati utilizzano senza consenso anche il nome di famosi siti Web/testate giornalistiche. In passato abbiamo visto falsi articoli creati "ad hoc" in modo che sembrassero scritti da Repubblica, adesso i truffatori hanno persino utilizzato lo stile del portale Caffeina Magazine. Ovviamente quest'ultimo non ha nulla a che vedere con l'articolo, visto che nella barra degli URL compaiono indirizzi piuttosto improbabili e non quello ufficiale.

Nell'ultima "versione" della truffa, si fa riferimento persino a Elon Musk, Bill Gates e Richard Branson. Chiaramente anche in questo caso è tutto falso. Vi ricordiamo che recentemente Striscia la Notizia ha portato alla luce queste truffe, segnalandole più volte e chiedendo spiegazioni ai diretti interessati. Ovviamente, Jovanotti ha dichiarato di non saperne nulla e ha pregato tutti di stare alla larga da questi falsi articoli. A tal proposito, vi consigliamo di guardare questo video per capire meglio la situazione.

Nel caso vi imbattiate in questi banner pubblicitari su YouTube, vi consigliamo di rimuoverli premendo sull'icona dei tre puntini presente in basso a destra e selezionando in successione le voci "Interrompi la visualizzazione dell'annuncio", "OK", "Inappropriato" e "INVIA". In questo modo, Google riceverà un feedback e potrà mettersi in moto per rimuovere questi contenuti truffaldini dalla piattaforma. Se volete fare una segnalazione più precisa, trovate tutte le indicazioni sul sito ufficiale.