Per sfruttare a pieno il metaverso bisognerà aspettare tra 5 e 10 anni, parola di Meta

In occasione del Meta Quest Gaming Showcase 2022, Meta ha fatto il punto su quali sono i piani per il metaverso e soprattutto ha fornito una roadmap che permette di farci un’idea su quanto bisognerà attendere prima di poter sfruttare a pieno le potenzialità di questo universo virtuale su cui sta puntando la compagnia ex Facebook.

Nel ribadire che “il Metaverso rappresenterà la prossima generazione di internet e la prossima evoluzione della tecnologia sociale”, Ruth Bram ha osservato che “sia l’hardware che il software richiedono un’importante mole di lavoro e potrebbero essere necessari dai cinque ai dieci anni per portarlo in vita completamente”.

La produttrice esecutiva di Meta ha sottolineato anche che attualmente il metaverso è stato sperimentato per i giochi ed ha consentito alle persone di immergersi in ambienti virtuali per connettersi in nuovi modi, ma per vedere il concept pienamente realizzato evidentemente bisognerà attendere ancora un pò.

Dall’annuncio del rebranding da parte di Facebook sono state davvero tante le compagnie che hanno annunciato i loro piani per il Metaverso. Tra queste figura anche Microsoft sebbene il presidente abbia frenato l’entusiasmo, affermando che “il Metaverso non è una nuova dimensione”, pur riconoscendone l’importanza.