Questo sfuggente animale è stato catturato dopo oltre un secolo

Era il lontano 1916 quando lo zoologo britannico Oldfield Thomas catturò una strana creatura volante che si aggirava tra gli alberi della foresta amazzonica del Brasile Meridionale. Si trattava di un pipistrello "alieno" dalle grandi orecchie (Histiotus alienus), uno sfuggente animale che nessuno è più riuscito a catturare.

Ora, dopo oltre un secolo, la specie è stata finalmente riscoperta grazie a un team di ricercatori dell’Università federale del Paranà, in Brasile.

Gli scienziati stavano controllando il contenuto di una rete per uccelli piazzata per un programma di monitoraggio della fauna della regione (e di certo non per usare pipistrelli come bombe incendiarie). La trappola aveva catturato quello che sembrava essere un pipistrello dalle grandi orecchie tropicale (Histiotus velatus), una specie molto comune in quell’area.

Tuttavia, a un’analisi più attenta, l’esemplare non assomigliava affatto a un Histiotus velatus né ad alcuna specie conosciuta. Il piccolo mammifero è stato quindi inviato al al Museu Nacional di Rio de Janeiro per ulteriori studi.

Si trattava di un pipistrello di circa 10 cm, con una pelliccia bruna e orecchie ovali e allargate collegate da una membrana molto bassa. Dopo aver confrontato questo esemplare con centinaia di altri pipistrelli simili, i ricercatori sono stati in grado di identificarlo definitivamente come uno sfuggente Histiotus alienus.

Non abbiamo molti dati su questa specie ma sappiamo per certo che il suo habitat naturale si sta frammentando a causa della crescita dell’attività agricola (portando anche a possibili rischi per la salute umana). Quindi, il ritrovamento di questo esemplare all’interno di un’area protetta è una buona notizia perché significa che almeno la sua popolazione potrebbe essere salvaguardata.