Lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki stava per rivelarsi un clamoroso disastro

La fine della Seconda Guerra Mondiale avvenne grazie allo scoppio delle due bombe atomiche che colpirono le cittadine di Hiroshima e Nagasaki, ma non tutti sanno che la missione che riguardava Nagasaki stava per fallire con un disastro.

A differenza infatti del lancio di qualche giorno prima, che aveva interessato la bomba Little Boy, la missione che interessò la bomba Fat Man dovette affrontare molteplici complicazioni, che stavano quasi per far annullare lo sgancio.

In un primo momento l'esercito americano era intenzionato a bombardare la città di Kokura, che all'epoca era una delle principali sedi industriali dell'impero giapponese. Al momento dell'arrivo in Giappone, tuttavia l'aereo che trasportava la bomba, la Bockscar, fu investito da una tempesta, che costrinse il pilota a deviare il proprio percorso.

L'antiaerea di Kokura riuscì tuttavia ad intercettare il velivolo, che dovette sfuggire precipitosamente lontano dalla zona di tiro della controaerea giapponese.

Successivamente, il comando militare decise di far sganciare la bomba su Nagasaki, obbligando l'equipaggio dell'aereo - che conservava dentro la sua plancia la bomba atomica - ad effettuare molteplici giri a vuoto sopra i cieli giapponesi, prima di ricevere un nuovo ordine. Una scelta che fece consumare molto carburante.

Erano le 11 e 32 del 9 agosto del 1945 quando la Bockscar riuscì a vedere Nagasaki dall'alto e si preparò ad effettuare il bombardamento. Per raggiungere la cittadina, la missione aveva sperperato gran parte delle sue risorse di carburante, tanto che il pilota principale temette di non poter tornare indietro, in territorio alleato.

Alle 11 e 50 Bockscar raggiunse la città, ma anche lo sganciò della bomba fu alquanto particolare. La bomba infatti esplose a circa 430 metri di altezza, vicino a delle fabbriche di armi, andando contro ai piani originali che volevano che esplodesse una volta giunta a terra. Questo errore salvò in parte la città, che non fu investita direttamente dall'onda d'urto provocata dall'esplosione. Lo stesso non si poté dire per la popolazione, che subì gli effetti devastanti delle radiazioni.

La cosa più curiosa è che in quel momento in città c'erano alcuni sopravvissuti dell'esplosione atomica di Hiroshima, avvenuta soli tre giorni prima. Fra questi c'era Tsutomu Yamaguchi, che sopravvisse fino a 93 anni.

Nel caso in cui l'aereo non avesse avuto il carburante necessario per raggiungere Nagasaki o per sfuggire all'onda distruttiva della bomba, il suo equipaggio probabilmente sarebbe stato inserito fra le vittime dell'esplosione, provocando una brutta figura all'esercito americano, soprattutto nei confronti degli alleati/avversari comunisti russi, che si stavano già muovendo per essere i successivi avversari dell'Occidente.

