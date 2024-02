Sgominata la banda di hacker Lockbit: aveva bloccato anche un'infrastruttura della PA

Con l’Operazione Cronos, le forze di polizia internazionali che hanno coinvolto anche Europa e Stati Uniti, hanno posto fine all’attività della banda di hacker Lockbit.

Il gruppo era dietro l’omonimo ransomware Lockbit che aveva attaccato la pubblica amministrazione lo scorso dicembre, paralizzando i sistemi di Wespole e PA Digitale Spa e provocando anche problemi con il pagamento degli stipendi. In Germania l’attacco aveva interessato vari ospedali, mentre negli USA erano state prese di mira 1700 organizzazioni.

Il ransomware bloccava i sistemi e chiedeva un riscatto in criptovalute per poterli scongelare: nel raid le Forze dell’Ordine sono riuscite a violare i server di Lockbit sfruttando una vulnerabilità presente nei loro sistemi che ha permesso loro di sequestrare il codice sorgente, le chat ed i dati delle vittime.

Tuttavia, tramite Telegram un portavoce di Lockbit ha fatto sapere che i membri restanti sono in possesso di una copia di tutti i dati ottenuti dalle Forze di Polizia e che potrebbero replicarli altrove. Non è chiaro se siano stati tratti in arresto gli hacker oppure no.

Lo scorso anno, Lockbit aveva colpito anche la Royal Mail del Regno Unito, bloccandone la corrispondenza.