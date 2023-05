Uno sguardo ai nuovi notebook Lenovo Yoga in arrivo in Italia: Pro, Slim e convertibili

Nel corso delle prossime settimane arriveranno in Italia i nuovi laptop Lenovo della gamma Yoga, che abbiamo avuto modo di vedere in un evento dedicato a cui ha partecipato il nostro Riccardo Arioli Ruelli che è pronto a mostrarveli e raccontarveli nel video speciale.

Una gamma che punta non solo sulle performance ma anche sull’ambiente e che si articola su tre linee: i Pro, gli Slim ed i convertibili Yoga Book.

Lenovo con la nuova linea vuole catturare l’attenzione dei creativi sempre in movimento: non solo creator digitali ma anche architetti, ingegneri e professionisti che necessitano di potenza anche mentre sono in viaggio ed in movimento.

Nel videospeciale che trovate in apertura di notizia, Riccardo vi presenta l’intera gamma snocciolando i punti di forza ed ovviamente le specifiche tecniche di tutti i modelli.

Qualche giorno fa, inoltre, abbiamo visto da vicino anche i nuovi Lenovo Legion Pro e Slim presentati al CES 2023, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia dedicata.