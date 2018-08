Le stranezze in ambito tech non hanno mai fine. Oggi veniamo a conoscenza del fatto che una società, tale SHAASUIVG, ha deciso di "riprendere" il logo di Samsung e di lanciare un televisore da 55 pollici con risoluzione 4K al prezzo di circa 55 dollari.

Ovviamente, le maggiori testate online si sono già schierate in merito, con i colleghi di The Verge che hanno deciso di titolare ironicamente "SHAASUIVG è il mio nuovo brand tech preferito" il loro articolo in merito.

Non abbiamo molte informazioni in merito a questo nuovo televisore di SHAASUIVG, se non che si tratta di un modello da 55 pollici con risoluzione 4K venduto al prezzo di 388¥ (ovvero circa 50 euro). Tuttavia, la cosa che sta scatenando molte polemiche online è il fatto che il nome della società e il suo logo siano chiaramente "ispirati" alla più famosa Samsung, che giusto oggi dovrebbe annunciare il suo nuovo smartphone Galaxy Note 9.

Insomma, siamo dinanzi a una situazione più unica che rara, che probabilmente vedrà presto la fine, nel caso Samsung decida di intervenire in merito. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito alle vicende che coinvolgono la nuova società SHAASUIVG.

Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!