Shade, pubblicato album non suo sul profilo Spotify: ecco qual è il problema

È ormai da anni che si discute in merito al problema dell'omonimia degli artisti su Spotify e altre piattaforme legate alla fruizione digitale della musica. Siamo tornati più volte sull'argomento in queste pagine, ma è giunto il momento di farlo di nuovo. Il motivo? Il noto rapper Shade ha segnalato un altro caso di questo tipo.

Infatti, nella giornata del 19 dicembre 2022, sul profilo Instagram di Shade sono comparse alcune Storie legate a una "strana pubblicazione" avvenuta sul profilo Spotify dell'artista. A tal proposito, il rapper ha affermato: "l'album uscito sul mio Spotify ovviamente non è mio, altrimenti ve lo avrei comunicato". A seguire l'immancabile "here we go again" ("ci risiamo") di CJ di GTA. Il rapper ha inoltre continuato a descrivere la situazione in modo simpatico, pubblicando un ironico annuncio di "affitto del profilo Spotify".

Al netto dell'ironia, il problema dell'omonimia sulle varie piattaforme musicali è serio, come abbiamo già riportato in passato relativamente ad artisti come Baby K (in quel caso si faceva riferimento a YouTube, ma in altri, come quello di Shade, è tutto legato a Spotify). In ogni caso, l'album a cui fa riferimento l'artista nelle Storie, che si può notare consultando il profilo Spotify, è denominato "VILLE PUB" e include 11 brani in featuring con tale Thug Jeonsa.

La pubblicazione dell'album è avvenuta nella giornata del 19 dicembre 2022, lasciando di stucco i fan di Shade, abituati a hit come "Tori seduti" con J-AX e "Autostop", nonché ad album come "Truman" e "Mirabilansia". Insomma, ci risiamo.