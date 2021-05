Sharknado: cosa succede quando uragani e squali si incontrano?

Molti di voi conosceranno sicuramente quel "capolavoro" del trash chiamato Sharknado, che presenta sul piccolo schermo una situazione davvero surreale, come dice il nome stesso, dove degli squali sono stati "inglobali" all'interno di un ciclone. Ma cosa succede quando nella realtà tempeste e squali si incontrano?

Uno studio, pubblicato sulla rivista Estuarine, Coastal and Shelf Science, ha studiato il comportamento dei grandi squali a Miami e alle Bahamas in seguito all'arrivo di gravi tempeste prima, durante e dopo l'uragano Matthew nel 2016 e l'uragano Irma nel 2017. Ovviamente non è successo nulla di quanto visto nel film.

Gli squali toro, gli squali martello e gli squalo nutrice hanno dimostrato di non essere così entusiasti dell'uragano Irma, e si sono dati alla fuga dalle acque poco profonde della baia di Biscayne, rifugiandosi in acque profonde. Una mossa logica, considerando che le acque più profonde saranno meno disturbate dalla tempesta.

Questa stessa logicità non è condivisa dagli squali tigre; le creature in questione, infatti, durante l'uragano Matthew di categoria 5 rimanevano in acque costiere poco profonde anche quando l'occhio del temporale era direttamente su di loro. Il loro numero è raddoppiato subito dopo la fine della tempesta.

"Sono rimasto sorpreso di vedere che i grandi squali tigre non sono andati via anche se l'occhio dell'uragano li stava colpendo, era come se non si fossero tirati indietro", ha dichiarato Neil Hammerschlag, professore associato di ricerca presso l'UM Rosenstiel School e Abess Center for Ecosystem Science and Policy. "Il loro numero è persino aumentato dopo che la tempesta è passata. Sospettiamo che gli squali tigre stessero probabilmente approfittando di tutte le nuove opportunità di scavare dagli animali morti che sono stati agitati durante la tempesta".