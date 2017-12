Sharkoon lancia le nuove cuffie da gaming USB con illuminazione a LED blu

Sharkoon amplia la propria gamma di periferiche da gaming presentando la prima cuffia stereo USB, la SKILLER SGH2. Diver da 50 mm con bassi potenti e alti cristallini. Un microfono omnidirezionale flessibile e di altissima qualità. Esteticamente si presentano con rifiniture mesh metalliche e illuminazione a LED blu sui padiglioni auricolari.

Possono essere liberamente connesse tramite il connettore USB tipo A a qualsiasi Pc e notebook, con sistemi operativi Windows 7/8/10 senza bisogno di nessun driver. Sono compatibili con Playstation 4.

I driver da 50 mm sono progettati per giocatori eigenti, hanno una risposta in frequenza da 20 fino a 20.000 Hertz, con una potenza di 50 milliwatt. Il microfono integrato omnidirezionale è molto performante, garantendo registrazioni vocali limpide e naturali, sia durante le sessioni di gioco che durante le chat vocali. Grazie alla sua flessibilità può essere regolato secondo le proprie esigenze personali. Un design circumaurale e padiglioni auricolari extra large garantiscono il massimo comfort e riducono in modo efficace i rumori esterni. La cuffia presenta un’archetto flessibile, il quale si adatta automaticamente alla forma della testa rendendo le lunghe sessioni di gioco piacevoli, soprattutto in situazioni di gioco concitate.

Le cuffie SGH2 si connettono ai dispositivi attraverso un cavo USB placcato in oro, e sono caratterizzate da una scheda audio integrata, compatibile con Windows 7/8/10 e Playstation 4, inoltre non necessitano di driver. Ciò consente di preservare le caratteristiche proprie delle cuffie a prescindere da dove saranno collegate, a casa come in eventi LAN. Il volume è facilmente regolabile attraverso il controller posizionato dietro il padiglione auricolare sinistro. Il cavo USB è rivestito in treccia di tessuto con una lunghezza di ben 250 cm, per ottimizzarne l’uso al Pc e consentire una maggiore facilità di movimento.

Le cuffie Sharkoon SKILLER SGH2 sono disponibili ad un prezzo di lancio di 24,99 euro presso i rivenditori autorizzati.