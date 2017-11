Sharkoon presenta la nuova tastiera meccanica con illuminazione RGB

: Sharkoon espande la propria serie SKILLER introducendo una nuova tastiera meccanica con switch Kailh: La Sharkoon SKILLER MECH SGK3 è la sorella maggiore della SGK2, la quale si presenta compatta e senza tastierino numerico.

La nuova SGK3 non è da meno per quanto riguarda la compattezza, differente invece la progettazione in quanto presente il tastierino numerico e illuminazione RGB fino a 16,8 milioni di colori personalizzabile. Include un gaming-software con gestore delle macro.



Come per tutte le tastiere meccaniche di Sharkoon, anche la SKILLER MECH SGK3 è equipaggiata con switch Kailh, lo specialista asiatico di switch per tastiere. E’ possibile scegliere tra switch rossi, blu e marroni. Gli switch blu sono caratterizzati da un feedback tattile ed uditivo simile alle macchine da scrivere tradizionali. Coloro che possono far a meno del feedback uditivo la scelta verterà sugli switch marroni, che sono rilevabili ma silenziosi. Infine gli switch rossi sono completamente lineari con assenza di feedback uditivo. Tutti necessitano di una pressione pari a 50 grammi e punto di attuazione pari a 1,9 millimetri. Il ciclo di vita dei tasti è stimato da parte del costruttore pari ad almeno 50 milioni di battute per ogni tasto. La SKILLER MECH SGK3 è incredibilmente colorata grazie all’illuminazione RGB personalizzabile fino a 16,8 milioni di colori. Sono presenti più di venti effetti luminosi preprogrammati, selezionabili tramite la combinazione tasti o in alternativa tramite software. Senza software è possibile personalizzare ogni singolo tasto, scegliere tra i differenti effetti luminosi preprogrammati, colori, frequenze, luminosità, direzione degli effetti nonchè assegnare una colorazione a una serie di tasti prescelti. Dal punto di vista squisitamente tecnico la SGK3 è caratterizzata dall’N-Key Rollover (supporta 6 Key Rollover), Anti-Ghosting, frequenza di polling rate 1000 Hz, modalità gioco, tasti freccia intercambiabili in tasti WASD e tasti funzione con azioni multimediali predeterminate.



Il gaming-software è scaricabile gratuitamente senza bisogno di nessuna registrazione direttamente dal sito del produttore. Oltre alla programmazione delle macro, è possibile scegliere tra gli effetti d’illuminazione preprogrammati ed eventualmente personalizzarli. Inoltre possono essere registrate fino a 100 macro ciascuna con 250 combinazioni di tasti. Nella memoria integrata della tastiera possono essere salvati fino a tre profili a cui assegnare tasti multimediali, macro, o invertire le lettere. I profili possono essere esportati su un nuovo pc. La SGK3 si collega tramite cavo USB placcato in oro e rivestito in treccia di tessuto.