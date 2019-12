Sharon Stone si iscrive ad un'app d'incontri, ma le cancellano l'account credendo sia fake

Immaginate di iscrivervi ad un'app di incontri e di ritrovarvi di fronte, improvvisamente, il profilo di Sharon Stone. Probabilmente il primo pensiero, per i più navigati, sarebbe uno: "è un fake", ed è lo stesso che hanno pensato anche i gestori di Bumble che, però, non hanno fatto i controlli di rito ed hanno cancellato l'account ufficiale.

La vicenda è stata raccontata dalla 61enne, che di recente ha postato per Vogue, sul proprio profilo ufficiale Twitter. L'attrice, evidentemente alla ricerca di un'anima gemella, si era affiata a Bumble, un'app d'incontri per single ma si è trovata il profilo chiuso a causa delle numerose segnalazioni degli utenti che avevano bollato come fake l'account.

"Mi sono iscritta a Bumble ma mi hanno chiuso l'account. Me ne sono accorta quando sono andata a controllare la lista degli appuntamenti. Alcuni utenti hanno scritto che il mio profilo era fake" si legge in uno dei tweet, seguito dalla domanda "ehi Bumble, mi stai escludendo? Non chiudermi fuori dall'alveare".

La vicenda è finita su molte testate specializzate, ma contrariamente a quanto fatto in passato in occasioni simili, i gestori dell'applicazione non hanno nè ripristinato l'account della star di Hollywood, tanto meno hanno diffuso alcun comunicato per fare chiarezza sulla questione. Nel frattempo, Sharon Store continua ad aspettare.