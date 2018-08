Sharp: il monitor LCD AQUOS 8K ottiene il premio EISA 2018-2019

Sharp ha annunciato che il proprio monitor LCD AQUOS 8K (LV-70X500E), che sarà in mostra all'IFA di Berlino nel corso dei prossimi giorni e che è principalmente rivolto al mercato europeo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento EISA AWARD 2018-2019.

Gli EISA Awards rappresentano un'importante certificazione per il settore, in quanto vanno ad incoronare le novità incluse dai produttori in diversi settori e vengono assegnati da editori e redattori.

Il monitor LCD AQUOS 8K di Sharp ha ottenuto il premio Best Product Award for Monitor Innovation nella categoria Home Theatre Display & Display.

Per chi non lo conoscesse, il modello top di gamma della serie AQUOS LV-70X500E sfoggia un pannello LCD 8K, in grado di offrire una risoluzione fino a sedici volte superiore rispetto a un normale schermo Full HD. Il monitor quindi si caratterizza per un livello di realismo delle immagini superiore alla media, il che consente di percepire i dettagli anche ad occhio nudo, cosa non possibile negli schermi in 4K.

Al suo interno sono incorporate tutte le tecnologie AQUOS di Sharp, che garantiscono un'elevata luminosità delle immagini ed un'ampia gamma di colori.

L'EISA Awards, proprio per questo motivo, ha riconosciuto a Sharp il primato europeo per aver realizzato un monitor in grado di gestire immagini con risoluzione 8K.