Sharp presente al CES di Las Vegas con la tecnologia 8K e soluzioni AIoT

Sharp partecipa al CES 2019 di Las Vegas, una delle più grandi fiere dedicate all'elettronica di consumo, che si terrà dall'8 all'11 gennaio. Per la prima volta dal 2015, Sharp punta su uno stand espositivo full-scale nella Central Hall del Las Vegas Convention Center.

Sulla base della business vision "Cambiare il mondo con la tecnologia 8K e AIoT", Sharp avrà uno stand con quattro aree dedicate alle soluzioni 8K, AIoT, Home, e Business. I visitatori potranno sperimentare in prima persona un "Ecosistema 8K" basato su dispositivi, soluzioni e apparecchiature 8K e "Soluzioni AIoT" guidate da tecnologia robotica, sensori, elettrodomestici e altri dispositivi AIoT.

L'integrazione di Sharp della sua pionieristica tecnologia 8K in un ecosistema 8K e "soluzioni AIoT", come il servizio COCORO+ (una gamma di soluzioni per la smart home), si sono finora concentrate sul mercato giapponese. Sharp sta ora espandendo e accelerando lo sviluppo su scala globale.

In occasione del CES, Sharp annuncia inoltre la sua partnership con Google in Europa. Un'ampia gamma (dai modelli entry-level a quelli di fascia alta) per tutte le categorie di prezzo della serie di Smart TV Sharp per il 2019 sarà dotata di TV Android per la distribuzione nel mercato di massa. Questa e ulteriori collaborazioni con specialisti leader nel settore del design (Pininfarina) e del suono (Harman Kardon) continuano a posizionare e a ristabilire Sharp come brand TV premium.