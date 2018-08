Sharp torna nel mercato europeo degli smartphone con gli Aquos

All'IFA di Berlino Sharp ha annunciato il ritorno nel mercato europeo degli smartphone con tre dispositivi: il B10 e gli AQUOS C10 e D10. Tutti e tre si concentrano sul design elegante, e sono caratterizzati dalla totale assenza di cornici.

Dotati della tecnologia AQUOS, i modelli C10 e D10 offrono immagini in Full HD e colori brillanti, ma vediamo insieme le specifiche tecniche.

AQUOS D10 include uno schermo da 5,99 pollici con fotocamera integrata sul bordo superiore. Proprio lo schermo copre il 91 per cento della scocca frontale del dispositivo, e sfrutta la tecnologia FreeForm. La risoluzione del display è Full HD+, ovvero di 2160x1080 pixel, che garantisce alta qualità delle immagini e colori vivaci grazie alla tecnologia AQUOS già popolari nei televisori.

La fotocamera frontale è dotata di zoom ottico e caratterizzata da un doppio sensore da 12 e 13 megapixel, in grado di garantire immagini nitide e brillanti anche in condizioni di scarsa luminosità. La telecamera anteriore è invece da 16 megapixel e permette di sbloccare il dispositivo attraverso il riconoscimento facciale.

La batteria, invece, è da 2.900 mAh e supporta fino a 20 ore di conversazione e 525 ore in standby. La memoria interna è da 64 gigabyte, espandibile attraverso microSD.

AQUOS C10 utilizza la stessa tecnologia FreeForm, ma su un display LCD da 5,5 pollici Full HD+ che copre l'87,5 per cento della scocca frontale.

La fotocamera posteriore è caratterizzata una doppia lente da 12 megapixel con apertura f/1.75 ed un . sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0.

Anche il C10 supporta lo sblocco tramite riconoscimento facciale tramite il Face Unlock. La batteria è da 2.700 mAh, mentre la memoria da 64 gigabyte può essere estesa attraverso l'apposito slot che consente anche di inserire una seconda scheda SIM.

L'ultimo smartphone presentato da Sharp durante la conferenza è il B10. Caratterizzato da un display da 5,7 pollici HD+ con risoluzione di 1440x720 pixel, il cellulare include una doppia fotocamera posteriore da 13 + 8 megapixel con angolo di copertura di 120 gradi, mentre quella frontale è caratterizzata da un sensore da 13 megapixel.

Anche in questo caso troviamo lo slot microSD che supporta anche una seconda scheda SIM. Gli utenti potranno acquistare la versione da 32 gigabyte che può essere estesa fino a 128 gigabyte. La batteria invece è da 4.000 mAh.