Sharp userà una fabbrica di TV per produrre mascherine per il viso

Sharp userà una delle sue fabbriche in Giappone, in cui vengono solitamente prodotti i TV, per realizzare mascherine facciali a seguito della crescente domanda scatenata dall'epidemia di Coronavirus. A riferire la notizia l'Associated Press, secondo cui l'impianto scelto è quello di Kameyama.

Lo stabilimento viene solitamente utilizzato per la produzione in serie di grandi pannelli LCD e per il montaggio di televisori.

Sharp, riferisce l'agenzia di stampa, produrrà 150mila mascherine al giorno entro la fine del mese, ma l'obiettivo finale è aumentare la capacità produttiva a 500mila al giorno. A quanto pare la struttura e le linee produttive sarebbero adatte per soddisfare il fabbisogno, e soddisfano tutti gli elevati standard di sicurezza e pulizia.

Da quando è scoppiata l'epidemia di Covid19 le mascherine sono praticamente introvabili e sul web vengono vendute a prezzi molto elevati. La paura più diffusa è che possano mancare nelle strutture ospedaliere o che le persone immunodepresse non possano proteggersi.

Come sottolineato dall'OMS, la mascherina è consigliata solo se si presentano sintomi di malattie respiratorie o se si assistono persone con sospetta infezione. Nelle persone sane, invece, non servono a niente, ma devono essere usate dalle persone malate e dal personale sanitario.

Quest'oggi è rimbalzata una ricerca in cui si mostrano gli effetti del Coronavirus sul mercato dell'elettronica di consumo, il tutto mentre Amazon ha confermato i primi due casi in Italia.