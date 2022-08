Shaun, Vita da pecora andrà sulla Luna con la NASA tramite Artemis

La sigla della serie "Shaun, Vita da pecora" riecheggia nella testa di parecchie persone ormai da lungo tempo (d'altronde, impossibile dimenticarsi quel "He's Shaun the Sheep"), ma adesso per la pecora Shaun è arrivato il momento di fare sul serio. Infatti, andrà sulla Luna con il programma Artemis della NASA: fermi un attimo, possiamo spiegare.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Engadget e Aardman, nonché come ufficializzato mediante il portale dell'ESA (Agenzia spaziale europea), all'iconico personaggio tanto amato dai più piccoli (ma anche da un buon numero di adulti) spetterà di diritto un posto nella missione Artemis I, che ricordiamo potrebbe vedere il lancio a partire dalla giornata del 23 agosto 2022 (salvo ulteriori rinvii).

L'annuncio è stato effettuato da David Parker, Director for Human and Robotic Exploration dell'ESA, che si è detto entusiasta dell'iniziativa. Ricordiamo in ogni caso che la missione Artemis I rappresenterà il primo volo della navicella spaziale Orion della NASA: un passo importante verso il ritorno sulla Luna.

C'è da dire, però, che questa missione non avrà un equipaggio umano, bensì, a questo punto, il personaggio Shaun (che accompagnerà dunque il dummy di Artemis I nel sorvolo della Luna, spingendosi a 70.000 km oltre quest'ultima: i controlli verranno chiaramente effettuati da Terra).

Insomma, quando la navicella Orion partirà dallo Space Launch System del Kennedy Space Center (Florida, USA), ci sarà anche questo iconico personaggio. Per il resto, risulta interessante notare come sul sito Web dell'ESA sia persino stato documentato "l'addestramento" di Shaun: una trovata non male, che potrebbe avvicinare i più piccoli all'esplorazione spaziale.