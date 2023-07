Shazam su iOS ora può riconoscere le canzoni su YouTube, Instagram e TikTok

Importante aggiornamento per l’app Shazam di iOS. In queste ore, infatti, Apple ha dato il via al rollout di un update per il client che ora - utilizzando il microfono degli iPhone o iPad - è in grado di identificare i brani su YouTube, Instagram e TikTok.

Si tratta di una funzionalità particolarmente utile se si vuole conoscere il titolo di una canzone mentre si guarda un video su una delle tre piattaforme. La feature è disponibile nell’aggiornamento 15.36 ed è stata notata dai colleghi di 9to5Mac: ciò che bisogna fare è semplicemente aprire Shazam, toccare il pulsante blu e quindi tornare su YouTube, Instagram o TikTok per ottenere le informazioni sulla traccia.

Proprio qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia del video pubblicato dal Wall Street Journal che spiega come fa Shazam a riconoscere le canzoni: l’applicazione, acquistata da Apple svariati anni fa, è integrata in iOS e vi si può accedere dal centro di controllo di iPhone anche senza installarla. Ovviamente è disponibile anche su Android dove però al momento non sembra ancora essere giunta la novità in questione.

Qualche anno fa è stato lanciato un aggiornamento che permette a Shazam di riconoscere la musica riprodotta anche tramite cuffie.