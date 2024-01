Shazam è più potente: può identificare brani da altre app mentre si indossano le cuffie

Con iOS 17.3 disponibile dalla scorsa settimana, Apple ha migliorato anche Shazam. L’applicazione, che da sempre è un punto di riferimento per coloro che vogliono scoprire il titolo della canzone che stanno ascoltando, con il nuovo sistema operativo è diventata ancora più potente.

L’aggiornamento, disponibile per il download tramite App Store, ha aggiunto il supporto alla possibilità di identificare anche i brani in riproduzione da altre applicazioni anche mentre si indossano le cuffie. Si tratta di una prima assoluta, e gli utenti da tempo avevano richiesto funzionalità di questo tipo: Shazam infatti anche in precedenza era in grado di identificare le canzoni da altre app, ma ciò non era possibile se al dispositivo erano collegati degli auricolari o cuffie, il che limitava in maniera importante l’utilizzo.

L’aggiornamento porta la novità sia sulle cuffie ed auricolari cablati che Bluetooth: ciò vuol dire che non si dovranno necessariamente utilizzare le AirPods per poter accedere alla funzione.

"Ora puoi identificare la musica mentre indossi le cuffie (cablate o Bluetooth)”, si legge nel changelog. "Basta aprire l'app, controllare l'icona delle cuffie per confermare che sono collegate, quindi iniziare a riconoscere la musica intorno a te o all'interno di app come TikTok, Instagram e YouTube" continuano le note.