Shazam regala cinque mesi di Apple Music: ecco come riscattarli

Shazam, la piattaforma proprietaria di Apple che è in grado di riconoscere le canzoni, ha silenziosamente lanciato una promozione che consente di ottenere cinque mesi di Apple Music gratuitamente. L'offerta è davvero speciale ma, come avvenuto anche in altre circostanze simili, non può essere riscattata da tutti.

Secondo quanto riferito da AppleInsider, si tratta di una promozione riservata ai nuovi utenti Apple che non hanno mai effettuato alcuna iscrizione ad Apple Music e che non hanno nemmeno ottenuto il periodo di prova gratuito.

Nel momento in cui si apre Shazam e si identifica una canzone, si visualizzerà un popup che inviterà ad attivare i cinque mesi gratuiti di Apple Music.

L'offerta durerà fino al 17 Gennaio 2021 ed è disponibile in Australia, Canada, Messico, Stati Uniti ed altri paesi: anche dall'Italia, però, alcuni sono riusciti ad attivarla.

Apple Music di default offre tre mesi di prova gratuita ai nuovi utenti, quindi sostanzialmente si tratta di un periodo di prova extra di 60 giorni che vanno ad aggiungersi a quelli regalati già da Apple.

Al termine dei cinque mesi Apple Music si rinnoverà in automatico al prezzo di 9,99 Euro al mese. Apple Music è anche compreso nell'abbonamento unico Apple One disponibile da qualche mese anche in Italia.