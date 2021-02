Shell ha raggiunto il suo picco petrolifero nel 2019: ecco cosa significa

In una recente dichiarazione di Shell, il gigante petrolifero, ha affermato che la sua "produzione di petrolio ha raggiunto il picco nel 2019" e che ora possiamo aspettarci che diminuisca gradualmente dell'1 o 2% all'anno. Così come dichiarato, la compagnia adesso si concentrerà sempre di più sulla transizione energetica a emissioni zero.

Con il petrolio in declino, Shell ha annunciato lo scorso settembre che avrebbe raggiunto un inquinamento di carbonio nullo entro il 2050 - non spiegando però nel dettaglio le sue intenzioni. L'azienda energetica ora afferma che si baserà su quel piano lanciando una "strategia accelerata" per eliminare gradualmente le emissioni.

L'obiettivo è "semplice": abbassare l'intensità netta di carbonio del 6-8% entro il 2023, del 20% entro il 2030, del 45% entro il 2035 e del 100% entro il 2050. Per compensare le emissioni, quindi, la compagnia ha intenzione di attuare una sorta di "compensazione", ovvero quella di reimmettere le emissioni nel terreno o piantare alberi.

Una strategia che molti enti ambientalisti hanno aspramente criticato. Il motivo? Compensare l'inquinamento da gas serra non ferma effettivamente le emissioni. Inoltre, questi "progetti di compensazione" spesso portano a far spostare le persone dalle loro case per fare spazio a nuovi alberi. La tecnologia di cattura del carbonio, almeno in teoria, risucchia l'inquinamento, ma non è stato dimostrato che funzioni su larga scala.

L'affermazione di Shell di aver raggiunto il picco del petrolio è un'ulteriore prova di come il mercato si stia allontanando dai combustibili fossili, ma mostra che le soluzioni intraprese forse non sono abbastanza. Inoltre, lo stesso gigante petrolifero ha annunciato che prevede il licenziamento del 10% della sua forza lavoro.

Insomma, nonostante molte compagnia si stiano finalmente muovendo verso una transizione ecologica pulita c'è ancora molta strada da fare; strada che deve essere accuratamente regolamentata e guidata dai governi del mondo.