È questo il ragno più grande della Terra? Può mangiare persino gli uccelli

Goliath Birdeater, letteralmente "Golia mangiatore di uccelli": un nome, una garanzia. Già questo appellativo dovrebbe far comprendere la grandezza del ragno in questione. Abbiamo già parlato di ragni giganti e dove trovarli, ma questo li supera ampiamente meritandosi il titolo di aracnide più grande del mondo.

Ricordate Shelob ne "Il Signore degli Anelli"? Forse il Goliath Birdeater (qui la foto) è ciò che le si avvicina di più, anche se in realtà ci sarebbe un contendente per il titolo di ragno più grande del pianeta. Infatti, il gigante Heteropoda maxima, scoperto in una grotta in Laos nel 2001, gareggia per il primato grazie alla sua impressionante apertura di zampe. Dunque se il Goliath vince per peso e dimensioni del corpo, l'altro lo supera in larghezza raggiungendo i 30 centimetri di apertura.

Ma tornando a noi il Golia dei ragni, appartenente al gruppo dei mygalomorfi, antenati degli aracnidi moderni, ha mantenuto caratteristiche ancestrali che ne fanno un vero e proprio fossile vivente. Nonostante l'epiteto "mangiatore di uccelli", preferisce una dieta costituita principalmente da insetti, vermi e piccoli anfibi. La seconda parte del nome "birdeater" deriva più da un aneddoto storico che da abitudini alimentari effettive, ma i suoi artigli lunghi fino a 2,5 centimetri e il potente veleno gli permettono di abbattere anche piccoli uccelli.

Curiosamente, nonostante la fama di predatore letale, il suo veleno non è mortale per l'uomo. Anzi, in alcune culture, questo ragno è considerato una prelibatezza culinaria. Le femmine di questa specie possono vivere fino a 20 anni, dimostrando una longevità notevole per un ragno, mentre i maschi hanno una vita più breve. Questa differenza evidenzia un marcato dimorfismo sessuale, comune in molte specie di ragni.

Il mondo animale è davvero straordinario a volte, tanto da regalarci degli animali quasi impossibili.