SHIB e la forza della community: si risveglia un portafoglio da 4 miliardi

Di recente abbiamo seguito l'incredibile ascesa sul mercato di Shiba Inu, una delle cosiddette memecoin dal destino apparentemente segnato, se non fosse stato per l'enorme forza della sua community che le ha permesso di conquistare la Top 10 per capitalizzazione.

Tante le notizie da analizzare, a partire dal risveglio, nelle scorse ore, di un portafoglio dormiente da mesi. Al suo interno, circa 4.8 miliardi di dollari in SHIB. Una cifra considerevole, soprattutto alla luce del recente gain. La moneta, infatti, ha "bruciato" uno zero dagli inizi di ottobre e si avvicina pericolosamente a eliminarne un altro, con una crescita di oltre il 150% che in poco meno di una settimana ha portato il valore da 0.00002 euro a stabilizzarsi sui 0.00006 euro.

Ripercorrendo gli step del misterioso wallet miliardario sulla blockchain, si scopre che è attivo dal 2018 e da allora sono state effettuate circa 70 operazioni. Fino ad aprile, quando l'ultima di queste attività segnala l'acquisto di SHIB per un valore di circa 8000 dollari.

Come riporta WCCFTech, dopo sei mesi di letargo, in pieno rally di Shiba Inu, il portafogli si riattiva con un acquisto di 0.05 ETH. A questo punto, il valore del wallet è quantificabile in poco meno di 5 miliardi di dollari per 70 trilioni di SHIB e la vendita di 24 miliardi di token nelle ultime 24 ore.

L'incredibile movimentazione di Shiba ha lasciato in tanti a bocca aperta. Nello stupore generale, c'è anche chi si è appellato a Elon Musk, ricevendo una netta chiusura dal visionario CEO di Tesla nei confronti dell'adorabile cagnolino crittografato. Eppure non è bastato il niet di Musk per fermare la scalata di Shiba, che adesso inizia a fare sul serio anche fuori dal mercato.

Tra le novità, si parla della tanto attesa blockchain proprietaria. Si chiamerà Shibarium, secondo quanto riportato sul blog di Coinmarketcap, e sarà una blockchain Layer 2 anche se SHIB potrebbe non essere una delle principali monete associate. Fra le notizie più assurde, improbabili e, tuttavia, reali, segnaliamo la possibilità per Shiba di essere la prima criptovaluta ad arrivare letteralmente su Marte. A quanto pare, infatti, di recente è nata una partnership con Nexus Aurora, che porterà un rover su Marte con il patrocinio del dogekiller.