Shiba: in Argentina col 'Doge Killer' si potrà comprare casa

Dopo un impressionante rally che ha portato Shiba Inu nella Top 20 del mercato, la più famosa delle memecoin raggiunge un altro, incredibile traguardo. Già nota per essere la più seguita nel suo genere dalla community, oggi potrà essere usata per comprare casa.

Un'agenzia immobiliare argentina, Candoli Propiedades, con sede a Santa Clara del Mar, cittadina situata nella Provincia di Buenos Aires, ha annunciato ufficialmente su Facebook che includerà anche Shiba Inu tra i metodi di pagamento accettati.

Un importante traguardo per la moneta, attualmente stabile sul mercato a 0.00002 per singolo token, sempre più supportata nel mondo reale. Indice di buona salute sul mercato per una altcoin per molto tempo sottovalutata e che attualmente è posizionata al ventesimo posto per capitalizzazione di mercato con i suoi 10 miliardi di dollari americani e 394 Bilioni di monete circolanti.

Di recente anche una catena di frutta, El Corte Màgico, con sede in Spagna, ha annunciato che avrebbe accettato il dogecoin killer tra i metodi di pagamento. Stenta a raggiungere, invece, le attenzioni di società più altisonanti, come invece accaduto al suo diretto competitor. A questo proposito, se volete saperne qualcosa in più vi suggeriamo il nostro speciale dedicato a storia e motivo dietro a Dogecoin, nata per scherzo e sfruttata per anni come merce di scambio su Reddit.