Shiba Inu diventa adulto: arriva Shibarium, la blockchain L2 dell'ambienta Shiba

Le ultime settimane sono state dense di novità per gli investitori in Shiba Inu e per i membri della sua community: la criptovaluta ha infatti lanciato l'ecosistema di Shiberse, il Metaverso ufficiale di Shiba Inu, mentre oggi ha presentato la blockchain di secondo livello Shibarium L2, che potrebbe rivoluzionare l'intero ambiente di Shiba.

Shiba Inu è nato come un memecoin sulla blockchain Ethereum, sfruttando il protocollo ERC-20 per i Token Ethereum-based. Il protocollo ERC-20 è uno standard di emissione di Token fungibili, la cui compatibilità è universale con tutto il più ampio network di Ethereum, che comprende criptovalute, NFT, Metaversi e diverse altre iterazioni.

Tuttavia, il protocollo ERC-20 ha anche dei problemi, legati perlopiù alle transazioni lente (ed a costi relativamente alti) della blockchain Ethereum, che hanno ridotto notevolmente l'appeal della criptovaluta di Shiba Inu e quello degli NFT Shiboshi.

Per questo motivo, i creatori di Shiba Inu hanno iniziato a diversificare gli utilizzi della propria criptovalute, creando un ecosistema che comprende altri due token oltre a SHIB, ovvero LEASH e BONE, un exchange decentralizzato chiamato ShibaSwap e dei sistemi di acquisto di beni di consumo online tramite NOWPayments e BitPay, che vengono accettati da compagnie come Newegg e AMC negli Stati Uniti.

Il progetto più importante di Shiba è però ShibaNet, un vero e proprio marketplace digitale basato su Shiba Inu in cui è possibile scambiare beni e servizi fisici e digitali, fungibili e non fungibili. Viste le elevate gas fees di Ethereum, tuttavia, un progetto simile non è pensabile allo stato attuale delle cose: per questo, gli sviluppatori di Shiba hanno lavorato a Shibarium, una blockchain L2 che dovrebbe risolvere (o quantomeno "circumnavigare") la lentezza e i costi elevati della blockchain Ethereum.

Particolarità di Shibarium è che la blockchain si baserà su BONE con proprio token nativo, e non su SHIB o su LEASH: inizialmente, il prezzo del token BONE sarà molto basso, mentre il suo prezzo successivo varierà a seconda della domanda e della richiesta del mercato. Al contrario, ShibaNet utilizzerà come proprio token di base lo stablecoin SHI, dal valore di 0,01 Dollari: in questo modo Shiba Inu spera di rimuovere il problema della volatilità delle proprie criptovalute, permettendo ai fornitori di beni e servizi nell'ecosistema Shiba di avere guadagni in larga parte certi.

Non è chiaro quando la blockchain Shibarium vedrà la luce, ma probabilmente essa sarà lanciata entro metà 2022. Intanto, a inizio febbraio Shiba Inu è crescito del 50% proprio grazie alle possibilità offerte dal suo Metaverso.