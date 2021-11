SHIBA INU fa il botto: +31,61% in 24 ore, il motivo non è da sottovalutare

Nuovo rally per Shiba Inu. Il memecoin infatti nelle ultime 24 ore ha riportato un rialzo del 31,61%, per la contentezza di tutti i suoi investitori e coloro che nelle scorse settimane hanno acquistato la criptovaluta con il cane sul logo.

Le motivazioni sono da ricercare nell'annuncio di Kraken, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, che ha annunciato la possibilità per i propri utenti di scambiare l'asset direttamente sulla propria piattaforma. Tale annuncio ha provocato una serie di rialzi importanti che si sono tradotti in una crescita del valore del 31% in poco più di 24 ore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, SHIBA INU viene scambiata a 0,00005116 Dollari, il 30,19% in più rispetto a 24 ore fa ed il 21% in più su base settimanale. Questo nuovo rally sicuramente farà la contentezza di coloro che hanno deciso di scommettere sul token. Emblematico è quanto avvenuto ad inizio mese, quando un uomo è andato in pensione a 35 anni grazie a SHIBA INU.

A scatenare questa rinnovata fiducia in SHIBA INU ci sono anche le recenti indiscrezioni: qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia della partnership tra Shiba Inu e Newegg, la popolare catena di e-commerce specializzata nella vendita di hardware per PC ed elettronica di consumo.