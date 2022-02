Shiba Inu cresce del +50%, bene i metaversi: come se la cava il mercato?

La settimana si apre in verde per Bitcoin ed Ethereum, ma come se la stanno cavando le altre criptovalute? Il mercato si muove a macchia di leopardo, con alcuni asset particolarmente in forma e in controtendenza rispetto al movimento generalizzato.

Una delle migliori nelle ultime 24 ore è stata senza dubbio Shiba Inu. Con un vero e proprio rally, nel pomeriggio del 7 febbraio 2022, SHIB piazza un sonoro +50% nelle 24 ore, arrivando a valori fino a 0,000035 dollari per una capitalizzazione attuale di ben 18,7 miliardi di dollari.

Quanto ai token legati ai metaversi e ai giochi play-to-earn, GALA inizia a ritracciare. Ora a 0,35 dollari, la moneta legata a Gala Games mantiene i 2,4 miliardi di dollari di capitalizzazione e la sua 50esima posizione nella classifica globale. Un vantaggio conquistato nel corso dell'ultimo weekend di lieve flessione per il mercato crypto.

Tornando al mercato generale, non ci sono particolari novità in vetta, con BTC saldamente al timone a 43.673 dollari e 828,7 miliardi di Market Cap. Ethereum (ETH) segue a stretto giro con 373,4 miliardi e 3.124 dollari per singolo token.

BNB e Cardano (ADA) continuano a mantenere la quarta e la sesta posizione. In particolare, ADA torna a essere tallonato da Solana e rispettivamente si trovano a 39 e 38 miliardi di capitalizzazione.