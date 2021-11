Shiba Inu, il dogekiller rimbalza e torna in pista: un uomo va in pensione anticipata!

Alla fine è avvenuto. Dopo il temuto crollo di SHIB di oltre il 15% degli ultimi giorni, dovuto a un panic sell generalizzato innescato dalla movimentazione di un wallet milionario, la criptovaluta sembra aver fatto il suo atteso rimbalzo facendo felici non pochi dei suoi appassionati.

Ricorderete, per esempio, il caso del portafoglio dormiente da 4 miliardi in SHIB. Ebbene, un altro fortunato investitore, un 35enne responsabile di magazzino di un supermarket americano, avrebbe investito 8000 dollari in Shiba a febbraio. Con un totale di circa 800 miliardi di SHIB, l'uomo, di nome Rob, avrebbe incassato parte del suo patrimonio a maggio, quando la moneta ha raggiunto il suo massimo storico.

L'inaspettato guadagno ha permesso a Rob di lasciare il suo lavoro e diventare un padre a tempo pieno, oltre a un hodler, come egli stesso afferma, dal momento che sembra assolutamente non intenzionato a liquidare del tutto i propri Shiba.

Il caso di Rob è solo uno dei tanti emersi in questi mesi, ma ricordiamo che il mondo delle criptovalute è un percorso disseminato anche di pericoli e tranelli. Non ultimo, il caso della truffa della criptovaluta SQUID, ispirata alla Serie TV Netflix del momento, Squid Game, e che avrebbe dovuto far parte di un gioco play-to-earn basato su blockchain. Purtroppo, però, l'intero progetto si è rivelato come un gigantesco castello di sabbia.