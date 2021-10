Shiba Inu, nuovo incredibile rialzo: +38% in 24 ore, ecco il motivo

La crescita di Shiba Inu non sembra placarsi, nonostante i tweet di Elon Musk di qualche giorno fa. Il token ha raggiunto il suo massimo storico ed ha sfondato quota 0,00005 Dollari qualche minuto fa.

A spingere questo nuovo rally ci ha pensato una petizione lanciata in rete che chiede a Robinhood di aprire le negoziazioni della criptomoneta. Alle 10:30 di oggi, mercoledì 27 Ottobre, Shiba Inu ha segnalato un rialzo del 38% rispetto a 24 ore fa ed ha toccato quota 0,00005763 Dollari, facendo registrare un rialzo nell'ultimo mese di quasi il 710%.

Grazie a ciò, la capitalizzazione di mercato si aggira intorno ai 28 miliardi di Dollari, un dato che rende Shiba Inu l'undicesima criptovaluta del settore.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, Shiba Inu viene scambiata a 0,00005327 Dollari, il 26,38% in più rispetto ad ieri. Su base settimanale, invece, il rialzo è del 91,48%.

Lo scorso lunedì Elon Musk aveva negato di avere Shiba Inu, con un tweet che aveva provocato un calo di oltre l'8%. La petizione aperta in rete su Change.org, che ha l'obiettivo di raggiungere 500mila persone, però, ha portato a questo nuovo incremento della criptovaluta: nel momento in cui stiamo scrivendo hanno firmato 333mila persone, e non è da escludere che il traguardo possa essere raggiunto a stretto giro di orologio.