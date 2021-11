Shiba Inu risorge e ottiene il listing su Gemini: cosa ci aspetta adesso?

Mentre continua a mantenere stabilmente l'undicesimo posto in termini di capitalizzazione di mercato, con un valore di 29 miliardi di dollari, Shiba Inu raggiunge una nuova pietra miliare nel suo percorso verso l'Olimpo delle Criptovalute.

Dopo l'incredibile rally di SHIB sul mercato, culminato con il superamento temporaneo di Dogecoin nella classifica per Market Cap, è seguita immediatamente una fase di ritracciamento. Una settimana tutto sommato tranquilla per Shiba l'ha visto oscillare stabilmente intorno ai 0.000045 euro per sincola coin.

La buona notizia è arrivata solo nelle scorse ore e lascia presagire buoni strascichi per gli appassionati. La memecoin, infatti, è appena stata listata su Gemini, noto exchange internazionale creato da Cameron e Tyler Winklevoss nel 2015, particolarmente focalizzato sull'attenzione alle normative in materia finanziaria.

Uno step importante per Shiba e per i suoi hodler, benché ancora manchi il tanto atteso listing su un altro esclusivo exchange. Appena qualche giorno fa, infatti, la COO di Robinhood ha ammesso che Shiba non rientra tra i piani a breve termine per l'azienda, nonostante la petizione creata dalla community per dimostrare il forte interesse del mondo crypto per questa moneta.

Christine Brown di Robinhood, infatti, aveva chiaramente ammesso che, prima di tutto, "vogliamo assicurarci che sia tutto in regola da un punto di vista normativo". Nessuna fretta dunque, mentre il resto del mondo continua ad avere i fari puntati sul doge-killer.