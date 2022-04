Shiba Inu: gli sviluppatori annunciano i piani per il Metaverso 'SHIB: The Metaverse'

Lo scorso febbraio vi abbiamo parlato della "Fase 2" della criptovaluta Shiba Inu, che sarebbe passata anzitutto per la blockchain L2 Shibarium e per il Metaverso proprietario SHIB: The Metaverse, anche noto come "Shiberse". Oggi, però, i creatori di Shiba Inu hanno rilasciato nuove informazioni sul loro Metaverso.

Dopo l'annuncio di Shiberse a gennaio, i creatori di Shiba Inu non avevano più parlato del proprio progetto, lasciando pensare ai fan che esso fosse stato almeno momentaneamente messo da parte. Nelle scorse ore, invece, Shiberse è tornato con un nuovo nome, quello di "SHIB: The Metaverse", mentre finalmente sono state divulgate le prime informazioni relative all'universo basato sul token Shiba.

In particolare, gli sviluppatori della criptovaluta hanno spiegato che rilasceranno 100.595 "appezzamenti" di terra sul proprio Metaverso in varie fasi: la prima comprenderà 36.431 terreni divisi in quattro categorie diverse, ovvero Silver Fur, Gold Tail, Platinum Paw e Diamond Teeth. A seconda della categoria di appartenenza del terreno, inoltre, il suo prezzo varierà tra 0,2 Ethereum e 1 Ethereum.

Il prezzo dei terreni è in Ethereum per fare in modo che la vendita di appezzamenti su Shiberse non causi fluttuazioni eccessive di Shiba Inu: gli sviluppatori, infatti, hanno spiegato "usare il nostro ecosistema, in questo caso, è un rischio, perché potremmo arrivare a ottenere indietro tutti i nostri token e abbassare il loro valore! E ciò, ovviamente, non è nei nostri piani".

Possedere un terreno nel Metaverso di Shiba Inu, comunque, permetterà di generare risorse in-game spendibili su Shiberse e di ottenere delle "rewards", che però non sono ancora state svelate dal team di Shiba. Intanto, comunque, i compratori dei terreni potranno rinominarli spendendo una piccola cifra in token SHIB.

Inoltre, anche le altre monete dell'ecosistema Shiba, ovvero LEASH e BONE, avranno un ruolo nelle future fasi del Metaverso, anche se non è chiaro come saranno implementate nell'ecosistema. Infine, è stato confermato anche che Shiberse sarà sviluppato sulla blockchain L2 Shibarium, annunciata lo scorso febbraio.