Shiba Inu al lavoro su un titolo AAA e intanto sigla una partnership con Newegg

Shiba Inu raccoglie sempre più partnership per confermare il suo posto nell'Olimpo delle criptovalute. Questa volta è il turno di NewEgg, il gigante statunitense dell'elettronica di consumo, ma presto ci saranno altre grandi novità.

Dopo un post di Shytoshi Kusama, Lead Developer di Shiba Inu, su una nuova #friendshib con un "uovo", infatti, è stato il profilo Twitter di NewEgg a svelare il mistero, annunciando l'arrivo di SHIB sulla piattaforma ecommerce della catena.

Non si tratta di certo della prima partnership di rilievo per l'ecosistema di Shiba Inu, che di recente ha ricevuto il supporto ufficiale di un concessionario di auto di lusso di Las Vegas, rendendo di fatto possibile acquistare una Lamborghini con SHIB.

Tra le altre novità, nonostante il clamoroso crollo del Red Friday per le criptovalute, Shiba si appresta a entrare anche nel mondo dei giochi basati su blockchain. Solo qualche giorno fa è stato dato il benvenuto nella Shibarmy a William Volk, come consulente di Shiba Inu Games ed ex Vicepresidente della divisione tecnologica di Activision. Benvenuto ribadito anche dallo stesso Kusama nel suo blog ufficiale.

È ancora presto per stabilire quale direzione prenderà nel mondo del gaming, ma certamente i piani per quella che veniva considerata "solo" come una memecoin sono decisamente molto più interessanti.