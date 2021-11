Dopo Shiba è MANA a scandire i tempi del mercato: ecco cos'è il Metaverso di Decentraland

I fari del mondo tech sono ormai tutti puntati sul Metaverso. Tante le società che intendono impostare le prossime strategie di mercato su questo concetto e altrettanti anche gli organismi nazionali e sovranazionali intressati alla questione.

Del resto, dopo l'annuncio di Zuckerberg sul Metaverso, l'argomento è tornato caldissimo tra appassionati e non. In questo contesto, tra realtà virtuale, mondi paralleli e progetti ancora in fase di sviluppo, c'è chi ha già dato vita al proprio ecosistema e sta beneficiando di questo momento perfetto del mercato.

Parliamo di Decentraland, una piattaforma basata sulla VR che poggia sulla blockchain Ethereum. Nel mondo virtuale creato dal team esiste uno spazio suddiviso in una griglia, in cui ogni tassello è un pezzo di terra acquistabile con MANA.

All'interno di Genesis City, una volta iscritti, saremo trasportati insieme al nostro avatar virtuale nel punto centrale, The Plaza, dove potremo iniziare a scoprire il mondo di gioco. Dopo un breve tutorial è possibile entrare nel mondo di gioco, esplorando quello che gli utenti attivi hanno già potuto fare, costruire o sviluppare.

Per acquistare il proprio pezzo di terra a Genesis City è sufficiente accedere al Marketplace di gioco e, al suo interno, cercare la categoria Parcels, relativa appunto agli appezzamenti terrieri all'interno del gioco. Da qui potremo quindi partire nella nostra avventura unica all'interno di Decentraland, con una grafica accattivante e, finalmente, un approccio pratico e ampiamente didattico al mondo della blockchain.

Certo, ci sono anche città come Seul che vogliono entrare nel Metaverso, ma finché l'esperienza resterà confinata al panorama puramente videoludico probabilmente Decentraland rappresenta una delle migliori applicazioni pratiche.

Nel frattempo, abbiamo assistito a una vera e propria impennata nel valore della criptovaluta principale del progetto, quella MANA che poi è centrale all'interno del gioco e che ci consente di acquistare appezzamenti e accessori di gioco sotto forma di NFT. Attualmente la criptovaluta ha toccato i 3,55 dollari per singolo token, con una capitalizzazione di mercato di oltre 6 miliardi per un totale di monete circolanti di poco inferiore ai 2 miliardi. I margini di crescita probabilmente sono ancora abbastanza, ma c'è da dire che molto probabilmente il grosso della sua scalata è ormai compiuto.