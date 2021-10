Shiba supera Dogecoin e diventa la decima criptovaluta al mondo

Solo stamattina raccontavamo dell'incredibile nuovo record per Shiba Inu. La cosiddetta Doge Killer sembra aver raggiunto finalmente il suo obiettivo originale, almeno temporaneamente.

Mentre parliamo, in un mercato letteralmente impazzito e in cui è impossibile fare previsioni, SHIB ha ufficialmente superato DOGE diventando la decima criptovaluta per Capitalizzazione di Mercato. Un evento più unico che raro, che si scontra contro il muro dello scetticismo per una moneta che sembrava non avere speranze nel mercato dei giganti.

Invece la forza della community nel tempo ha regalato un record insperato ai sostenitori del progetto che, ricordiamo, potrebbe presto riservare nuove interessanti sorprese, a partire dalla blockchain ufficiale, sino ai simpatici Shiboshi, NFT mintati sulla blockchain Ethereum che consentono anche di effettuare un burn di SHIB per ridurre il volume circolante.

Fra le tante ragioni del pump, circola ancora la questione Robinhood e la possibile negoziazione per l'inserimento di Shiba Inu nel suo exchange. Attualmente SHIB viene scambiato a circa 0.00007 Euro ma l'assoluta volatilità del momento non consente di garantire che fra qualche minuto la situazione sia ancora la stessa. Per il momento, senza Elon Musk SHIB ha continuato a crescere e ha superato i 31 miliardi di Market Cap. La prossima meta è Polkadot?