SHIELD TV con telecomando a soli 159 Euro per il Black Friday

Dallo streaming 4K HDR fino al gaming di livello console:offre tutto questo, candidandosi come regalo perfetto per il prossimo Natale, che diventa ancora più conveniente se acquistato in occasione del Black Friday.

Infatti, da Venerdi 24 e fino a Lunedì 27 Novembre, SHIELD TV, completo di telecomando sarà in vendita a soli 159 Euro (anziché 199 Euro), mentre la versione dotata sia di telecomando sia di game controller sarà in vendita a soli 199 Euro (anziché 229,99 Euro).

In Italia sarà possibile acquistare SHIELD TV a questi prezzi promozionali da Amazon e Mediaworld.

Precisiamo, per dovere di cronaca, che almeno al momento il prezzo presente su Amazon Italia è quello originale e che, come precisato da NVIDIA anche nel comunicato arrivato in redazione, quello scontato sarà attivo solo dalla mezzanotte di domani, fino a Lunedì 27. Non sappiamo se si tratterà di un'offerta ad esaurimento scorte oppure se sarà attiva a tempo.