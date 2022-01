La conclusione shock di uno studio: 'umani non possono controllare IA superintelligente'

Mentre molti confidano che l'intelligenza artificiale sarà sempre più utilizzata in futuro, altri credono che un giorno ci condannerà tutti. Certo, siamo molti lontani da scenari alla "Terminator" o "Matrix", ma si tratta comunque di una paura lecita? Secondo uno studio l'umanità non ha alcuna possibilità di contenere macchine superintelligenti.

Non è raro che gli sviluppatori dietro l'intelligenza artificiale non capiscono come abbia fatto il software ad arrivare a una determinata conclusione. Ad esempio, quando un'IA di scacchi suggerisce una mossa, non è sempre chiaro perché questa sia la mossa migliore o quali siano le motivazioni dietro questo comportamento (a proposito, l'IA sarà mai etica? Ecco la risposta dell'IA stessa).

Non solo: esistono anche IA di auto-apprendimento che rendono ancora più difficile la comprensione di questi algoritmi. Questa non comprensione dovrebbe preoccuparci? I ricercatori dell'Istituto per lo sviluppo umano di Berlino hanno esaminato il modo in cui gli esseri umani imparano e come usiamo ciò che abbiamo imparato per costruire e insegnare alle macchine l'apprendimento.

"Ci sono già macchine che svolgono determinati compiti importanti in modo indipendente senza che i programmatori capiscano appieno come abbiano fatto ad apprenderlo", spiega il coautore dello studio Manuel Cebrian. "Si pone quindi la domanda se questo possa a un certo punto diventare incontrollabile e pericoloso per l'umanità".

Gli esperti hanno cercato di capire se gli umani siano in grado di contenere o meno un'ipotetica IA superintelligente. La risposta breve? No. "Sosteniamo che il contenimento totale sia, in linea di principio, impossibile, a causa dei limiti fondamentali inerenti all'informatica stessa". Viene scritto sulla rivista Journal of Artificial Intelligence Research. L'articolo è intitolato “Superintelligence cannot be contained: Lessons from Computability Theory“.

Il team ha esaminato la possibilità di costruire un algoritmo di contenimento teorico che garantisca che un'IA superintelligente non possa ferire gli esseri umani, esattamente come le famose Tre leggi della robotica di Isaac Asimov. Lo studio ha però rilevato che con l'attuale paradigma computazionale, un tale algoritmo semplicemente non può essere costruito.

Insomma, potremmo mai controllare l'IA? Il nuovo studio suggerisce di no.