Shogun: ecco cosa c'è di storicamente sbagliato nella serie TV

La serie "Shogun" uscita quest'anno ha conquistato pubblico e critica, immergendosi nella storia giapponese attraverso un racconto avvincente. Basata sul romanzo di James Clavell, la serie si propone di narrare eventi storici, ma non senza prendersi alcune libertà creative. Ecco le differenze con la realtà storica.

Ambientata nel Giappone del 1600, segue le vicende di Yoshii Toranaga e dell'inglese John Blackthorne, ispirati a figure storiche reali. Tuttavia, alcune discrepanze tra il racconto della serie e gli eventi storici meritano di essere evidenziate.



John Blackthorne e Hosokawa Gracia non si sono mai incontrati: il racconto presenta un potenziale sviluppo romantico tra John Blackthorne e il personaggio ispirato a Hosokawa Gracia. Tuttavia, nella realtà, non ci fu mai un incontro tra William Adams, il navigatore inglese su cui è basato Blackthorne, e la nobildonna giapponese che corrisponde a Toda Mariko. Gracia piuttosto morì nello stesso anno in cui Adams giunse in Giappone, rendendo impossibile ogni tipo di relazione tra i due. Questo dettaglio è solo il primo che solleva questioni sull'accuratezza storica della narrazione e sulla rappresentazione delle relazioni interculturali nel contesto del Giappone del 1600.

Ishida Mitsunari, una figura più complessa di quanto mostrato: ritratto nella serie come principale avversario di Toranaga e membro del Consiglio dei Reggenti, nella realtà non fece mai parte di questo gruppo. Mitsunari era un oppositore di Tokugawa Ieyasu, ma la sua figura storica è ben più complessa di quella del semplice antagonista mostrato sugli schermi. La rappresentazione semplifica le dinamiche politiche dell'epoca, trascurando la profondità delle motivazioni personali e politiche di Mitsunari, che andavano oltre la semplice ambizione di potere. Questo però, potrebbe essere uno stratagemma per "accorciare il brodo" più che un'inesattezza storica.

Le usanze delle nobildonne giapponesi: la serie sceglie di non rappresentare alcune pratiche culturali specifiche del Giappone, come l'ohaguro (l'oscuramento dei denti) o l'hikimayu (la rimozione e ridisegno delle sopracciglia). Queste usanze erano significative nell'esprimere lo status sociale delle donne e cambiavano in base agli eventi della loro vita, come il matrimonio o la nascita di un figlio. La decisione di omettere questi dettagli riflette una scelta di produzione volta a rendere il racconto più accessibile al pubblico contemporaneo.

In ogni caso, se Shogun vi è piaciuto, vi consigliamo 5 serie sui samurai da guardare.