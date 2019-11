Lo shop di OnePlus al centro di una falla di sicurezza, esposti alcuni dati degli utenti?

Se siete dei possessori di dispositivi OnePlus e avete utilizzato lo shop ufficiale dell'azienda per piazzare degli ordini, alcuni vostri dati potrebbero essere finiti nelle mani di malintenzionati. Infatti, la società cinese ha comunicato che i suoi sistemi hanno avuto un problema di sicurezza.

In particolare, stando a quanto riportato da SlashGear e 9to5Google, i dati "trafugati" sarebbero nomi, indirizzi, e-mail e numeri di telefono. Il portale coinvolto è lo store ufficiale di OnePlus, ma secondo l'azienda cinese le informazioni relative ai metodi di pagamento sarebbero al sicuro. Per tutti i dettagli del caso sulla vicenda, vi consigliamo di consultare la pagina delle FAQ (in inglese), dove OnePlus ha risposto a tutte le domande più frequenti che gli utenti stanno ponendo alla società.

Non manca inoltre un thread sul forum ufficiale, dove un membro dello staff di OnePlus ha scritto: "Sono Ziv, del team di sicurezza. Vogliamo farvi sapere che abbiamo scoperto che un gruppo non autorizzato ha avuto accesso ad alcune delle informazioni relative agli ordini dei nostri utenti. Possiamo confermare che tutte le informazioni di pagamento, password e account sono al sicuro, ma il nome, il numero di telefono, l'e-mail e l'indirizzo di spedizione di alcuni utenti potrebbero essere stati esposti. Gli utenti interessati potrebbero ricevere e-mail di spam e phishing a seguito di questo incidente.

Abbiamo preso provvedimenti immediati per fermare l'intrusione e rafforzare la sicurezza. Prima di rendere la questione pubblica, abbiamo informato i nostri utenti interessati via e-mail. In questo momento, stiamo collaborando con le autorità competenti per indagare ulteriormente su questo incidente.

Siamo profondamente dispiaciuti per questo e ci impegniamo a fare tutto il possibile per prevenire ulteriori incidenti".