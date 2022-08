Lo shortage colpisce anche la Tessera Sanitaria: le nuove arriveranno senza microchip

Lo shortage dei chip colpisce, incredibilmente, anche la Tessera Sanitaria. A svelarlo è un’informativa di Regione Lombardia, passata sottotraccia ed inviata lo scorso mese di Luglio.

Nell’informativa pubblicata sul sito della Regione, si legge che le Tessere Sanitarie-Carta Nazionale dei Servizi che saranno emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle prossime settimane potrebbero essere distribuite in una nuova versione senza microchip, “considerata la scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi ultimi".

Chiaramente, l’assenza del microchip dalla scheda non le invaliderà ed infatti viene evidenziato che “le nuove Tessere Sanitarie senza microchip avranno valenza di Codice Fiscale e di Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM) ma non le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (identificazione e autenticazione online e firma elettronica avanzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni)”.

Ai cittadini viene ricordato che “se vuoi continuare ad utilizzare la vecchia CNS per accedere ai servizi della pubblica amministrazione , CONSERVALA, ma ricordati che prima della scadenza devi estendere la durata del certificato di autenticazione fino al 31 dicembre 2023 attraverso un software che verrà pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per estendere la validità della precedente TS-CNS è fondamentale essere in possesso del codice PIN”.

Per tutte le informazioni su come richiedere la Tessera Sanitaria, vi rimandiamo al nostro approfondimento.